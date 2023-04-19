

ببالغ الحزن والأسى تلقى الشارع الرياضي امس نبأ وفاة عضو مجلس إدارة نادي كاظمة السابق صلاح الميال، وقد تم تشييع الفقيد عصر امس بتواجد حشد من محبيه تقدمهم ذوو الفقيد وعدد من زملائه الرياضيين.



والراحل احد نجوم نادي كاظمة ومنتخبنا الوطني لكرة السلة وحقق خلال مسيرته الرياضية العديد من الألقاب المحلية والخليجية، حيث اتجه بعد اعتزاله الى العمل الإداري متدرجا في مناصبه حتى نال ثقة الجمعية العمومية بناديه عضوا لمجلس الإدارة، كما تم تداول اسمه مرشحا لعضوية اتحاد كرة السلة المزمع انتخابه الشهر المقبل للدورة الجديدة 2023 - 2027 لكن القدر لم يمهله لمواصلة عطائه الرياضي الناجح.



هذا، ونعى نادي كاظمة الفقيد، وقال عبر حسابه «ببالغ الحزن والأسى فجعت الأسرة الرياضية ونادي كاظمة بخبر وفاة الكابتن صلاح الميال لاعب فريق كاظمة والمنتخب الوطني لكرة السلة السابق وعضو مجلس إدارة النادي من 2006 حتى 2016».