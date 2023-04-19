

منصور السلطان ـ محمد الجلاهمة



أحال رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 7 أشخاص الى النيابة العامة بتهمة ترويج المخدرات، وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات وكانت نحو 4250 غراما من الحشيش والكيميكال والشبو وحبوب مخدرة و5 موازين حساسة.



فيما ذكر مصدر أمني، أن غالبية المخدرات التي ضبطت مع مواطن وشخص من غير محددي الجنسية في الجهراء والسالمية تمثلت في حشيش وكيميكال بكميات كبيرة الى جانب كميات من أنواع اخرى من المخدرات، فيما عثر بحوزة المتهمين الآخرين، وجميعهم وافدون، على نحو كيلو من مادة الشبو و1300 قرص من المؤثرات العقلية.



على صعيد آخر، أحال رجال الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة الى ادارة الإبعاد الاداري يوم امس 22 وافدا ضبطوا في حملة نفذوها مساء في منطقة الفروانية وضبط المخالفون على خلفية العمل لدى الغير، فيما شدد مصدر أمني على ضرورة التزام الوافدين بالعمل لدى كفلائهم لأن غير ذلك يشكل مخالفة لقانون العمل.



من جهة أخرى، ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية القبض على وافدين آسيويين بعد معلومات عن اتجارهما في المواد المسكرة، وضبط بحوزة الآسيويين في محل سكنهما بالجليب على كميات من الخمور المصنعة محليا.