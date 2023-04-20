القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من رسائل هاتفية تفيد بصرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، حيث تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت تلك الأنباء.



وأكدت وزارة التضامن «أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد بصرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، وأن تلك الرسائــــل مزيفة، وليس لها أساس مــــن الصحة، حيث إنها لم تصدر عن الوزارة، كمــــا أن تلك الإعانات وهميــــة ولا علاقــــة للوزارة بهـــا.



مشيرة إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: «moss.gov.eg»، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.