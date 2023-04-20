

هادي العنزي



وضع الكويت قدما في نهائي دوري السوبر الآسيوي (سوبر ليغ) لدول غرب آسيا لمنطقة الخليج لكرة السلة، بعدما تفوق على ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 87-71 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم.



وفي نصف النهائي الآخر، تمكن المنامة البحريني من التغلب على مستضيفه الهلال السعودي 82-78، في المباراة التي جمعتهما بالرياض، ويقام الدور نصف النهائي للبطولة بنظام «البلاي أوف» بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاث، وسيحل الكويت ضيفا على الفريق الإماراتي في المباراة الثانية الثلاثاء المقبل بالإمارات، فيما يستضيف المنامة نظيره الهلال في المباراة الثانية الاثنين القادم، على أن تكون المباراة الختامية الثالثة للفرق الأربعة، إن لم يتم الحسم في المواجهة الثانية، في الرياض والكويت يومي 1و2 مايو المقبل تواليا.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم مباراتان ضمن الجولة الرابعة من القسم الثاني للدوري الممتاز، حيث يلتقي في الأولى الجهراء والقرين في 8:30 مساء لحسم البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي، وفي المباراة الثانية التي تنطلق في 10:30 مساء، يصطدم الصليبخات بكاظمة الذي ضمن تأهله إلى المربع الذهبي.