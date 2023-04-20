

يعقوب العوضي



تعادل السالمية مع العربي بنتيجة 29-29 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة (ج) في الدور التمهيدي من بطولة كأس اتحاد كرة اليد، ورفع السالمية رصيده إلى 5 نقاط متساويا مع العربي، لكنه يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، ليتأهل الفريقان إلى دور الثمانية، وسيلتقي العربي مع برقان، بينما سيواجه السالمية كاظمة 4 مايو المقبل.



وفي مباراة أخرى، حقق الشباب فوزا معنويا بنتيجة 31-29 وحصد أول نقطتين بينما بقي اليرموك دون رصيد ورغم ذلك ودع الفريقان من البطولة رسميا.



وسيواجه الكويت متصدر المجموعة (أ) ثاني المجموعة الرابعة والذي سيتحدد في مواجهة القادسية مع الفحيحيل، ويلتقي الصليبخات ثاني المجموعة (أ) مع أول المجموعة (د) في 3 مايو المقبل.



جدير بالذكر أن اتحاد اليد يطبق نظام الكأس الجديد للمرة الأولى من خلال دور المجموعات ثم التأهل إلى الأدوار الإقصائية باعتماد نظام النقاط من دور واحد في المجموعات.