أسامة دياب



أكد السفير السوداني لدى البلاد عوض الكريم الريح بلة أن الأمور في السودان تتجه نحو الاستقرار، حيث سيطرت القوات المسلحة على كل مقار ومعسكرات ميليشيات الدعم السريع في العاصمة والولايات، وشهدت أجزاء واسعة من الخرطوم حالة من الهدوء النسبي، لافتا إلى أن فلول قوات الدعم السريع تعيش حالة من التخبط بعد أن فقدت القيادة والدعم وأصبحت حركتها تتسم بالعشوائية.



وأوضح- في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» - أن فلول قوات الدعم السريع اعتدت على مقار بعض البعثات الديبلوماسية بهدف التخويف وإعطاء إشارات للخارج بأن الأوضاع منفلتة، مشيرا إلى أن ذلك يعد خرقا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، موضحا أن وزارة الخارجية قد تحركت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتشديد الحراسة على مقار البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية في السودان.



وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارة الداخلية السودانية قرارا بتشكيل آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية وجمع وحفظ الجثث بالتنسيق مع الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات ذات الصلة، برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني تختص بالاتي:



- متابعة وصول وتسلم المساعدات الإنسانية والإغاثية.



- العمل على توفير جميع الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية وإيوائية.



- حصر الجهات الأكثر حاجة للمساعدات مع إعطاء الأولوية للمستشفيات والمراكز الصحية.



- الإشراف على توزيع المساعدات وتوصيلها لوجهتها بالتنسيق مع القوات المسلحة.



- التعامل مع الجثث المنتشرة بالطرقات والمواقع المختلفة وحفظها بالمشارح بالوسائل المتاحة.



- إسعاف المصابين والجرحى وترحيلهم للمستشفيات والمراكز العلاجية، والإشراف على ترحيل الكوادر الطبية من المستشفيات والمراكز وإليها.



- استقبال جميع بلاغات الإغاثة عبر أرقام خطوط ساخنة حددتها.