دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء امس الأول حملة موسعة بمحافظتي الفروانية والعاصمة استهدفت مناطق جليب الشيوخ وخيطان والشويخ الصناعية لرصد التعديات والمخالفات فيها.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، إن الحملة استهدفت تعديات شبكتي الكهرباء والمياه، حيث تمكن الفريق من تنفيذ 4 محاضر ضبط وإثبات حالة وقطع الكهرباء عن المخالفين وأغلبها في قسائم قيد الإنشاء.



وذكر الشمري أن الحملات على المدن الصناعية مستمرة، حيث تم قطع التيار عن أكثر من 20 ورشة في منطقة الشويخ الصناعية خلال حملة برئاسة وزارة الداخلية نفذها الفريق مع جهات الدولة المختلفة، لافتا إلى أن حصيلة المخالفات لهذا الشهر بلغت 20 مخالفة، وداعيا الجميع إلى التعاون وعدم العبث بالشبكتين الكهربائية والمائية تجنبا للتعرض للغرامات وتحقيقا للمصلحة العامة.