عبدالعزيز الفضلي



أجرى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني تدويرا لعدد من القياديين، وذلك على النحو التالي:



نقل الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي للعمل وكيلا مساعدا للتنمية التربوية والأنشطة.



وتكليف سعود الجويسر مدير إدارة الموارد البشرية بالقيام بأعمال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري، بالاضافة إلى عمله ونقل فراس كرتش مدير إدارة الخدمات العامة بوظيفة مدير الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية.



كما تم نقل متروك المطيري مدير إدارة التوريدات والمخازن لوظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة الفروانية التعليمية، ونقل فهد الحيان مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية بمنطقة الفروانية التعليمية إلى منطقة العاصمة التعليمية، ونقل أمين العازمي مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية منطقة الأحمدي التعليمية إلى منطقة حولي التعليمية.



كما تم نقل صالحة المطيري مراقب خدمة المواطن بمكتب الوزير إلى وظيفة مراقب الموارد البشرية بمنطقة العاصمة التعليمية.



ونقل وليد الشمري مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة بمنطقة الجهراء التعليمية لوظيفة مراقب الخدمات العامة بقطاع الشؤون الإدارية.



ونقل علياء الحمر مراقب الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية لوظيفة مراقب الامتحانات وشؤون الطلبة بمنطقة الجهراء التعليمية.



ونقل عبير الضبيبي رئيس قسم السكرتارية بمكتب الوزير لوظيفة رئيس قسم السكرتارية والسجل بمنطقة الفروانية التعليمية.