استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية.



وتناول اللقاء بحث سبل الارتقاء بالمهنة وتطويرها، ومطالب الجمعية في شأن استحقاق الصيادلة بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء، وفقا لطبيعة عملهم، إضافة إلى صرف بدلي الخفارة والتدريب لمزاولي مهنة الصيدلة، وفنيي الصيدلة أثناء الإجازة الدورية.



كما شهد اللقاء مناقشة الخطوات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن، وقد ثمن الوزير الدور الذي يقوم به الصيادلة، كونهم مكونا رئيسيا في الجسد الطبي، مشيدا بدورهم الأساسي في تطوير المنظومة الصحية.



من جانبه، ثمن مجلس إدارة الجمعية الدور الإيجابي للوزير في دعم سبل الارتقاء بالمهنة، وتمكين الصيدلي، والتعاون البناء في شأن مسودة مشروع قانون تنظيم المهنة الجديد.