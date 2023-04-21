عبدالعزيز الفضلي



أنهت بعض المدارس أمس الدوام مبكرا وسمحت لمعلميها بالانصراف، وذلك لعدم وجود طلبة والغياب الجماعي لليوم الثاني على التوالي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن عددا من الإدارات المدرسية سمحت لمعلميها بالانصراف مع بقاء المدير أو المدير المساعد في المدرسة حتى نهاية الدوام تحسبا لزيارة مفاجئة من مسؤولي المنطقة التعليمية او الوزارة، مشيرة إلى أن الإدارات قامت بالحضور صباحا كالمعتاد التزاما بموعد بداية الدوام. وأبدت المصادر أسفها الشديد لاستمرار غياب الطلبة وفقدانهم أياما كثيرة ستؤثر على تحصيلهم العلمي، مشيرة إلى ان ما يحدث هو شيء مؤلم، ويحز في النفس أن نرى هذه الظاهرة في مدارسنا والتي أصبح الطلبة يعتبرونها حقا مكتسبا قبل وبعد العطلات بالمناسبات.