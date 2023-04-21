أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان تطلع الوزارة إلى فتح المزيد من قنوات التعاون التعليمي مع الصين، لاسيما في المجالات التقنية والتكنولوجية والفضاء، نظرا لما تشهده من نمو وتقدم فيها.



وقال السلطان، في كلمته بمناسبة تنظيم الوزارة أمس فعالية بعنوان «حديث طلاب دول منظمة شانغهاي للتعاون مع رواد مركبة شنتشو-15» الصينية بحضور السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي، إن الكويت تعتز بعلاقاتها العميقة والمتميزة مع الصين ومشاركتها الخبرات التعليمية.



وأوضح أن حوار طلاب منظمة شانغهاي مع المحطة الفضائية الصينية عبر البث الحي من شأنه تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال الفضاء لبناء المستقبل المشترك لدول المنظمة. من جانبه، قال السفير جيانوي في كلمته، إن الصين تهدف من خلال فعالية الحوار مع المحطة الفضائية «تيانقونغ» إلى زيادة فهم الشباب لتكنولوجيا الفضاء ونشر العلوم الشعبية وتعزيز التعاون الثقافي وتقارب الشعوب بين دول المنظمة. وأضاف أن المحطة تتابع البث الحي من موقع رئيسي في العاصمة الصينية بكين و10 مواقع فرعية في الدول الأعضاء وثلاث دول مراقبة لمنظمة شانغهاي للتعاون إضافة إلى فصول افتراضية في 14 دولة بصفتها شريكا لحوار منظمة شانغهاي. وأوضح أن بلاده تأمل من خلال هذا الحدث زيادة الوعي لاستكشاف أسرار الكون، مبينا أن المحطة الفضائية «تيانقونغ» اكتمل بناؤها بالكامل، ووضعت قيد الاستخدام، وخلال العام المقبل قد تصبح هي الوحيدة في المدار بالعالم.