تقدم رئيس مجلس إدارة «الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية» م.نصار العبدالجليل بأسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد وللكويت والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأثنى العبد الجليل على تبرعات أهل الخير وتفاعلهم المميز مع المشروعات التي طرحتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، سائلا العلي القدير أن يتقبل منهم صالح الأعمال، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وأوضح العبد الجليل أن تلك العطاءات المباركة ليست بجديدة على أهل الكويت الذين جبلوا على حب العمل الخيري، وإحياء مواسم الخير بالصدقة والبذل والإنفاق. واختتم العبدالجليل تصريحه بالإشارة إلى استمرار الجمعية في تنفيذ مشاريعها المليونية الكبرى بهدف خدمة المجتمعات الفقيرة، ومساندة الفئات المحتاجة في عدة دول، عبر عطاءات أهل الخير والعطاء داعمي مسيرة العمل الخيري الكويتي.