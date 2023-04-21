أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين «التضخم» في الكويت بنسبة 3.7% خلال مارس الماضي على أساس سنوي.



وقالت «الإحصاء» في بيان لـ «كونا» ان معدل التضخم في الكويت ارتفع 0.7% في مارس الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم.



وأضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الأولى «الأغذية والمشروبات» ارتفع في مارس الماضي بنسبة 7.46% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة 30% على أساس سنوي.



وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة «الملبوسات» ارتفع بنسبة 5.93%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «خدمات المسكن» بنسبة 2.55% ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 2.232%.



وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة «الصحة» ارتفع بنسبة 2.8% في حين شهدت أسعار مجموعة «النقل» ارتفاعا بنسبة 3.07% في مارس مقارنة بالشهر ذاته من 2022.



وبينت «الإحصاء» أن أسعار المجموعة الثامنة «الاتصالات» ارتفعت بنسبة 1.58% على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة «الترفيه والثقافة» بنسبة 3.18% في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة «التعليم» بنسبة 0.48%.



وأضافت ان أسعار مجموعة «المطاعم والفنادق» ارتفعت على أساس سنوي في مارس الماضي الماضي بنسبة 3.49%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «السلع والخدمات المتنوعة» 4.29%.



ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين أما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساس لقياس النمو او الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسيات المالية والنقدية.