أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد اليوم حرص القيادة السياسية على توفير أحدث التقنيات لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة في البلاد.



وقال الشيخ طلال الخالد وفق بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال زيارته إلى الحدود الشمالية «مركز خباري العوازم» الحدودي إن استراتيجية المؤسسة الأمنية تنطلق من التطوير الدائم والتدريب المتواصل واستخدام التكنولوجيا لضبط الحدود ومراقبتها.



ونقل إلى رجال أمن الحدود تحيات وتهاني القيادة السياسية بمناسبة عيد الفطر السعيد، مشيدا بوجودهم على رأس عملهم بعيدا عن أهلهم وذويهم ويقظتهم الدائمة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، ولفت إلى أن أمن وسلامة الحدود لهما الأولوية في المنظومة الأمنية الشاملة.



وخلال الزيارة استمع الخالد إلى شرح موجز عن آلية عمل المنظومة الرادارية والتصدي لمحاولات التهريب والتسلل.



يذكر أنه كان في استقبال الشيخ طلال الخالد لدى زيارته للحدود الشمالية وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من كبار القيادات الأمنية.