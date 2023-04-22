أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا رقم 100 لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية جاء فيه:



مادة أولى:



تضاف مادة للقرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 لتصبح على النحو التالي:



«تسجل الأدوية التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية من الأمراض والمسجلة لدى الجهات الرقابية العالمية المعتمدة، والتي لا توجد لها أي بدائل متوافرة بناء على طلب الجهات المعنية في وزارة الصحة وفقا للاشتراطات التي تضعها ادارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة».



مادة ثانية:



يلغى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المسجلة.



مادة ثالثة:



يُبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار او نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.