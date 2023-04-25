في إطار احتفائه بشهر رمضان الفضيل الذي أنزل الله فيه القرآن الكريم، أطلق البنك الأهلي المتحد مسابقة في القرآن الكريم وتجويده وترتيله لأبناء موظفيه، حيث ضمت 3 فئات للشباب، و3 فئات للبنات من المتسابقين كالآتي: الفئة الأولى للمرحلة العمرية من 4 إلى 6 أعوام، حيث تم اختبارهم في سورة «التين»، والفئة الثانية للمرحلة العمرية من7 إلى 9 أعوام، وتم اختبارهم في سورة «الشمس»، والفئة الثالثة للمرحلة العمرية من 10 إلى 18 عاما، وتم اختبارهم في سورة «النبأ»، وتتم المفاضلة بين المتسابقين وفقا لمعايير الحفظ المتقن مع التلاوة والتجويد، ثم اختيار فائز من كل فئة عمرية وتقديم جوائز مالية تقديرا لتفوقهم ودأبهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.



وتعليقا على هذه المبادرة، قال مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين في بيان صحافي: تأتي المسابقة في إطار الحرص على تشجيع أبناء موظفيه على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وفهم المعاني السامية التي يزخر بها كتاب الله تعالى، ولا شك أن أفضل الأوقات لحفظ القرآن وتلاوته هو شهر رمضان، فهو شهر القرآن الذي يملأ قلوب المؤمنين حبا وطمأنينة بالطاعات والعبادات ويزكي نفوسهم، كذلك فإن تشجيع الأجيال الصاعدة على حفظ وتلاوة القرآن بإتقان له أهمية كبرى في تنشئة أجيال من المسلمين الصالحين الحافظين لكتاب الله.



وأضاف أمين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، وعملا بهذا الحديث، فإن التشجيع على تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، ونشر القيم الدينية الصحيحة، يعد من أفضل الأنشطة التي يمكن إقامتها في شهر رمضان الفضيل الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن هدى للناس ورحمة، مبينا أن البرامج التي دأب البنك على تنظيمها خلال شهر رمضان تأتي انسجاما مع رسالته للمسؤولية المجتمعية.