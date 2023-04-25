بعد 30 عاما من محاربته الصيد الجائر، قرر الجنوب إفريقي جون هيوم المدافع عن حيوانات وحيد القرن، التخلي عن هذه القضية وتنظيم مزاد هذا الأسبوع على أكبر مزرعة في العالم لتربية هذه الأنواع المهددة بالانقراض.



وقال هيوم (81 عاما) ساخرا خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس: «لم يبق لدي أي شيء، باستثناء ألفي وحيد قرن وثمانية آلاف هكتار من الأراضي».



تعد جنوب أفريقيا موطنا لنحو 80% من حيوانات وحيد القرن في العالم. لكن البلاد أصبحت بؤرة ساخنة للصيد الجائر الذي يغزيه الطلب من آسيا حيث تستخدم قرونها في الطب التقليدي.



العام الماضي، قتل نحو 450 من وحيد القرن في جنوب أفريقيا، وهو رقم أقل بقليل من العام السابق وفقا للحكومة رغم الإجراءات الصارمة التي فرضت لمكافحة الصيد الجائر في المتنزهات الوطنية مثل حديقة كروغر.



وكيف سارقوا القرون التي يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها في السوق السوداء 60 ألف دولار، استراتيجيتهم، وأصبحوا الآن يستهدفون الحدائق الخاصة غير المحمية بشكل كبير.



يقدر جون هيوم أنه على مر السنوات، أنفق 150 مليون دولار على مشروعه الطموح لإنقاذ هذه الثدييات الكبيرة التي وقع في حبها مصادفة.



وروى «بالنسبة إلى وحيد القرن، كان الأمر يستحق ذلك بالتأكيد. عدد حيوانات وحيد القرن الآن أكثر مما كان عليه عندما بدأت المشروع».



لكن «صرفت كل المدخرات التي جمعتها طيلة حياتي في محاولة لإنقاذ هذه الحيوانات على مدى 30 عاما. لقد نفدت كل نقودي» كما أوضح رجل الأعمال المتقاعد الذي جنى ثروته من السياحة.