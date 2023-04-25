القاهرة - سامي عبدالفتاح



يواصل فريق الأهلي الاستعداد للمباراة الفاصلة السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. وكان الأهلي قد حقق خطوة مهمة في مشوار التأهل إلى نصف النهائي بالفوز 2-0 على الرجاء في جولة الذهاب السبت الماضي. ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، لكن الرجاء بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف أو بنتيجة 2-0 لمعادلة الكفة واللجوء إلى ركلات الترجيح. واتسمت المباراة بالندية، لكن الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر فرض تفوقه بالتنظيم التكتيكي، بينما أهدر الرجاء بقيادة مدربه التونسي منذر الكبير بعض المحاولات. ولعب الحارسان الشناوي والزنيتي دورا كبيرا في منع المزيد من الأهداف للفريقين.



وفي ربع نهائي البطولة الكونفيدرالية تعثر فريق بيراميدز بالتعادل1-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة أمام مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا.



إلى ذلك، طالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بضرورة التوقيع على مذكرة لإيقاف قرار عزله من رئاسة الزمالك وفقا لقرار المحكمة ووزير الشباب والرياضة.