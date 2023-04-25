رفع رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فيصل محمد الضاحي، أطيب التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحكومته الرشيدة، وإلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، ونواب المدير العام د.أحمد الحنيان، د.مشعل المنصوري، م.جلال الطبطبائي، ومدير الإدارة القانونية د.فهد الجمعة، ومدير إدارة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب د.عبدالوهاب السرحان، والسادة عمداء الكليات ومديرو المعاهد، وجميع منتسبي الهيئة، وكل شرائح المجتمع الكويتي بمناسبة عيد الفطر السعيد.



وتوجه الضاحي بدعائه إلى الله متمنيا أن يديم على الكويت وعلى الأمة الإسلامية والعربية أعيادها، وأن يحفظ للكويت أمنها ورخاءها واستقرارها تحت ظل وقيادة آل الصباح الكرام.