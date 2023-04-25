

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تدشين خدمة BlueFi والخاصة بالمحادثات النصية على متن رحلاتها مجانا بداية من شهر مايو 2023، حيث بإمكان الراكب التواصل عن طريق وسائل الاتصال المختلفة وإرسال الرسائل النصية والكتابية على مدار الرحلة.



وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق خالد البستان «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن تدشين أحدث خدماتها وهي خدمة BlueFi والتي تسمح للراكب بإرسال الرسائل وتبادل المحادثات النصية بينه وبين أصدقائه وعائلته على مدار الرحلة بالمجان، حيث ترى الخدمة النور في شهر مايو المقبل مع دخول موسم السفر الصيفي القادم 2023».



من جانبه، قال مدير المشاريع الهندسية في الشركة م.عبدالله الحبيب إن خدمة BlueFi تنقسم إلى قسمين، الأول يتيح لجميع ركاب الرحلة في كل الدرجات على جميع رحلات الخطوط الجوية الكويتية تبادل وكتابة الرسائل النصية فقط مجانا من دون تكلفة، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر تسجيل الدخول بالخدمة من خلال الواي فاي أو الإنترنت المتاح على متن جميع طائرات الشركة وملء بيانات الراكب المطلوبة ومن ثم باستطاعته تبادل الرسائل فورا، ولكن دون استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام وتويتر وفيسبوك.