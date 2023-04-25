عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان أن على جميع قياديي الوزارة ضرورة تقديم اقرار الذمة المالية عند تولي الصفة الوظيفية وعند زوالها، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.



وقال السلطان في تعميم أصدره بهذا الشأن، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، أن على جميع موظفي الوزارة من شاغلي الوظائف القيادية ومن هم في مستوى مدير وأعلى أن يتقدموا بإقرار الذمة المالية بالنماذج المخصصة لذلك على موقع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإن تم التكليف خلال يوم واحد. ولمعرفة خطوات التقديم والحصول على نموذج إقرار الذمة



المالية يمكن الدخول على موقع الهيئة الإلكتروني (www.nazaha.gov.kw). وأضــاف السلطـان فـي تعميمه: يجب على القطاع المختص والذي قام بإصدار القرار تزويد إدارة الموارد البشرية بنسخة من القرار الصادر بالتكليف، مشيرا الى أنه يتوجب حضور صاحب العلاقة لمركز التسليم بالهيئة العامة لمكافحة الفساد مصطحبا نموذج الإقرار ونموذج تسجيل البيانات والبطاقة المدنية الأصلية، آملين من جميع المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية الالتزام بما جاء في التعميم تجنبا للمساءلة القانونية.