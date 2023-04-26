توقيع عقد زيادة القدرة الإنتاجية 900 ميغاواط في «الصبية» خلال يومين.. والوزارة تطبق الخيار الأول في تعميم الدوام المرن اليوم



دارين العلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالتكليف م.هيثم العلي جهوزية الشبكة الكهربائية لمواجهة تحديات موسم الذروة المقبل.



وقال العلي في تقرير بثه تلفزيون الكويت، إن جميع مكونات الشبكة من محطات ومحولات وخطوط هوائية وأرضية وغيرها تخضع للصيانة الدورية التي شارفت برامجها على الانتهاء، لافتا إلى أن جميع الطواقم الفنية والإدارية تتواجد على مدار 24 ساعة خلال موسم الذروة للتعامل مع أي طارئ على الشبكة. وشدد على أهمية الوعي المجتمعي في تخطي موسم الذروة والذي يتجسد في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء عبر استخدام المرشدات والحد من الهدر بالإضافة إلى ضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية في الأماكن غير المستغلة والحد من الهدر في استهلاك المياه بغسيل الحدائق والمداخل خارج المنزل.



ولفت العلي إلى أن الكهرباء والمياه ثروة وطنية يجب المحافظة عليها من الهدر، فإنتاجها يستهلك الكثير من النفط وبالتالي يجب المحافظة عليها من الهدر.



في سياق متصل، كان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي قد أكد الاستعداد لمواجهة فصل الصيف بعد الانتهاء من معظم برامج الصيانة الدورية على أكمل وجه، حيث بلغت نسبة الصيانة لوحدات الكهرباء ووحدات تقطير المياه 78% من إجمالي الصيانة.



هذا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الكهرباء خلال أشهر الصيف ما يقارب 18000 ميغاواط، بينما من المتوقع أن يبلغ الاستهلاك نحو 16880 ميغاواط.



وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة في الوزارة، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة بعد عودة الدوامات الانتهاء من إجراءات توقيع عقد لتوسعة محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بسعة 900 ميغاواط، حيث تم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية لإتمام المشروع الذي سيسهم برفع القدرة الإنتاجية للشبكة لمواجه الطلب في المواسم المقبلة.



وأوضحت المصادر أن العمل مازال مستمرا مع الجهات الرقابية لأخذ موافقتها على زيادة السعة الإنتاجية عبر مشروع آخر في الصبية بمقدار 250 ميغاواط، بالإضافة إلى العمل لأخذ الموافقات حول عقود الصيانة في محطة الشعيبة والدوحة.



من جهة أخرى، تبدأ الوزارة اليوم تطبيق النظام المرن للدوامات، حيث سيتم تطبيق تعميم ديوان الخدمة المدنية الخاص بمواعيد العمل الرسمية الجديدة ليصبح الاختيار الأول من تعميم ديوان الخدمة المدنية.