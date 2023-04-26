علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية أن متوسط المعاش التقاعدي للكويتيين ارتفع من 1270 دينارا شهريا في 2021 إلى نحو 1298 دينارا شهريا بنهاية 2022 بزيادة قدرها 28 دينارا، وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين الرجال بنحو 36 دينارا شهريا ليبلغ 1538 دينارا بنهاية 2022 مقارنة مع 1502 دينار بنهاية 2021، إذ يستفيد من تلك المعاشات نحو 95 ألف متقاعد، بينما زاد متوسط معاش المواطنات بواقع 31 دينارا ليبلغ 966 دينارا شهريا مقارنة مع 935 دينارا بنهاية 2021، ويستفيد من تلك المعاشات نحو 68.5 ألف متقاعدة.



ووفقا للبيانات فإن المواطنين المتقاعدين من القطاع النفطي سجلوا أعلى متوسط معاش تقاعدي في الكويت بنهاية 2022 بواقع 1817 دينارا شهريا يليهم المتقاعدون من وزارة الدفاع بواقع 1658 دينارا ثم المتقاعدون من وزارة الداخلية بـ 1577 دينارا يليهم المتقاعدون من الحرس الوطني بـ 1560 دينارا ثم المتقاعدون من القطاع الأهلي بـ 1370 دينارا، يليهم القطاع الحكومي بـ 1186 دينارا ثم المواطنون العاملون لحسابهم الخاص أخيرا بمتوسط 728 دينارا شهريا. وتفصيليا، ارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المدنيين العاملين في الحكومة من 1159 دينارا شهريا إلى 1186 دينارا بنهاية 2022، يستفيد منها نحو 107.1 آلاف متقاعد ومتقاعدة، بينما بلغ متوسط المعاش للمتقاعدين من المواطنين نحو 1441 دينارا شهريا يستفيد منها 48.16 ألف متقاعد بنهاية 2022 مقارنة مع 1410 دنانير شهريا بنهاية 2021، أما المواطنات فقد ارتفع متوسط معاشهم التقاعدي إلى 978 دينارا شهريا بنهاية 2022 يستفيد منها 58.94 ألف مواطنة، مقارنة مع متوسط بلغ 945 دينار شهريا بنهاية 2021.



متقاعدو النفط



ولجهة المتقاعدين من القطاع النفطي، فقد ارتفع متوسط المعاش التقاعدي لهم من 1781 دينارا شهريا في 2021 إلى 1817 دينارا شهريا في نهاية 2022 يستفيد منها نحو 7802 مواطن ومواطنة، بينما بلغ متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين الرجال بالقطاع النفطي في نهاية 2022 إلى 1829 دينارا شهريا يستفيد منه نحو 7344 شخصا بينما بلغ المتوسط ذاته عن 2021 نحو 1793 دينارا، أما المواطنات فقد بلغ متوسط معاشها التقاعدي من القطاع النفطي بنهاية 2022 نحو 1625 دينارا شهريا يستفيد منه 458 مواطنة مقارنة مع متوسط معاش بلغ 1576 دينارا بنهاية 2021.



على الصعيد ذاته، سجل معاش المتقاعدين من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل من العاملين في القطاع الأهلي 1370 دينارا كمتوسط معاش تقاعدي بنهاية 2022 يستفيد منها 10.04 آلاف مواطن ومواطنة مقارنة مع متوسط معاش بلغ 1374 بنهاية 2021، بينما بلغ متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين الذكور بنهاية 2022 نحو 1635 دينارا يستفيد منها 5316 شخصا مقارنة مع 1600 دينار في نهاية 2021، وبلغ متوسط المعاش للمواطنات في القطاع ذاته نحو 1071 دينار شهريا يستفيد منه 4724 مواطنة مقارنة مع 1080 دينارا شهريا في نهاية 2021.



الباب الخامس



أما المدنيون العاملون لحسابهم الخاص، فارتفع متوسط معاشهم التقاعدي من 690 دينارا في نهاية 2021 إلى 728 دينارا في نهاية 2022 يستفيد منها 5320 مواطنا ومواطنة، ويبلغ متوسط المعاش للمتقاعدين الرجال نحو 1190 دينارا لنحو 941 متقاعدا مقارنة مع 1152 دينارا شهريا في 2021، أما المواطنات فيبلغ متوسط معاشهن 629 دينارا يستفيد منه 4379 مواطنا مقارنة مع 594 دينارا بنهاية 2021.



وبلغ متوسط المعاش للمتقاعدين من وزارة الدفاع نحو 1658 دينارا لنحو 13.45 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2022 مقارنة مع متوسط معاش بلغ 1621 دينارا في نهاية 2021، بينما بلغ متوسط المعاش للمتقاعدين الرجال نحو 1658 دينارا شهريا يستفيد منه 13.45 ألف مواطن مقارنة مع 1621 دينارا بنهاية 2021، أما المواطنات فبلغ متوسط معاشهن التقاعدي نحو 1266 دينارا لنحو 5 مواطنات مقارنة مع 1232 دينارا متوسط معاش بنهاية 2021.



«الداخلية» و«الحرس»



ولجهة المتقاعدين من «الداخلية» فبلغ متوسط معاشهم التقاعدي نحو 1577 دينارا لنحو 13.7 ألف مواطن ومواطنة بنهاية 2022 مقارنة مع متوسط معاش بلغ 1540 بنهاية 2021، ولجهة المواطنين الرجال فبلغ متوسط معاشهم نحو 1577 دينارا لنحو 13.7 ألف مستفيد مقارنة مع 1540 دينارا متوسط معاش تقاعدي بنهاية 2021، أما المواطنات فبلغ متوسط معاشهن التقاعدي نحو 933 دينارا لـ 4 مستفيدات، مقارنة مع 899 دينارا في نهاية 2021.



وبلغ متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من الحرس الوطني بنهاية 2022 نحو 1560 دينار شهريا لنحو 6006 مستفيدين، مقارنة مع 1507 دنانير في 2021، فيما يذكر أن جميع المتقاعدين في ذلك التصنيف من الرجال.