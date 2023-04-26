بيروت - يوسف دياب



لم يمثل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمام الوفود القضائية الأوروبية، في جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس في الملفات المالية العائدة إليه ولشقيقه وشخصيات مصرفية أخرى، علما أنه تبلغ مسبقا موعد الجلسة وأبدى استعداده للمثول، فيما حضر وكيله القانوني المحامي جاك شكر الله، الذي قدم تقريرا طبيا يفيد بأن رجا يعاني من آلام حادة في الأمعاء.



وأثار غياب سلامة عن التحقيق امتعاض القضاة الأوروبيين، باعتبار أنه أهدر من وقتهم يوما كاملا، وأكد مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء» أن القاضية الفرنسية أود بوريزي التي ترأس وفد بلادها «نصحت وكيل رجا سلامة بضرورة مثوله أمامها اليوم الأربعاء أو الأسبوع المقبل في توقيت لا يتعارض مع مواعيد استجواب باقي الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم».



وأكد أنه «في حال امتنع عن المثول والإجابة عما يزيد على 120 سؤالا بانتظاره، فإن إجراءات حتمية ستتخذ بحقه من قبل القضاة الأوروبيين وخصوصا من بوريزي، التي تؤدي دورا محوريا في هذه التحقيقات، بالنظر لأهمية الملف الفرنسي والمعلومات التي لديها وتريد أجوبة حاسمة بشأنها».



وعلى أثر تأجيل الجلسة، انضم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش إلى الوفود الأوروبية، وجرى البحث في خطة الاستجوابات التي ستستمر لأكثر من 10 أيام، وقال مصدر مواكب للقاء، إن القضاء اللبناني «أبدى تعاونا مطلقا مع القضاة الأوروبيين الذين طلبوا من عويدات السماح لهم باستثمار المعلومات والمستندات التي حصلوا عليها من الملف اللبناني». وأشار لـ «الأنباء» إلى أن عويدات «تجاوب مع هذا الطلب ودعا إلى التنسيق مع قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي يشرف على تنفيذ الاستنابات القضائية، واطلاعه على المستندات المطلوب استثمارها والاستفادة منها»، لافتا إلى أن المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش «سلم القاضية الفرنسية أود بوريزي بعض هذه المستندات، وطلب منها في المقابل تزويد لبنان بنتائج التحقيقات التي تجريها في فرنسا بملف مستقل عائد لرياض سلامة، بينها استجواب مدير عام «بنك الموارد» الوزير السابق مروان خير الدين الذي حصل في الأيام القليلة الماضية، فوافقت على هذا الطلب ووعدت بإرسال نسخة عن هذه التحقيقات في أقرب وقت ليستفيد منها لبنان في تحقيقاته الخاصة».



وسجل تواجد لافت للفرق الأوروبية المشاركة في هذه التحقيقات، إذ حضر قضاة من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وألمانيا، وكشف المصدر أن «الوفد الألماني ترأسه مدعي عام ميونيخ ما يدل على مدى الاهتمام بهذه التحقيقات». كما حضر إلى جانب القاضي شربل أبوسمرا، ممثل عن هيئة القضايا في وزارة العدل.