آلاء خليفه - ثامر السليم



أعلنت وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة لمياء الملحم عن مواعيد العمل الرسمية لموظفي الوزارة، حيث أشارت إلى أن وزارة التعليم العالي ملتزمة بتطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 2 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية.



وبناء عليه أصدرت الوزارة التعميم رقم1736 المؤرخ بتاريخ 20 أبريل 2023 بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية المرنة من يوم الأحد وحتى الخميس، وستكون بواقع 7 ساعات يوميا، والتي سيبدأ العمل بها ابتداء من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، على النحو التالي:



من الساعة 7.30 صباحا وحتى الساعة 2.30 ظهرا.



من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.



من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 3.30 عصرا.



وأشارت الملحم إلى أن دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب للموظف وفق المواعيد التي تم تحديدها، مضافا إليها فترة السماح المقررة في بدايه الدوام 30 دقيقة.



كما أوضحت وكيل وزارة التعليم العالي بالإنابة أن هذا القرار لا يخل بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 30 دقيقة، او فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة، او بنظام الاستئذانات الشهرية من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006م بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.



ونوهت الملحم إلى أن تطبيق هذا القرار لا يترتب عليه صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات اضافية، ودعت جميع الموظفين إلى التقيد بالمواعيد التي حددتها جهة العمل حضورا وانصرافا من هذا التعميم، وذلك حسب ميعاد الحضور.