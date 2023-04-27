بيروت ـ يوسف دياب



تعطل التحقيق الأوروبي في الملفات المالية العائدة الى حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة لليوم الثاني على التوالي، بفعل تغيب رجا وامتناعه عن المثول أمام المحققين بداعي المرض، ما أدى إلى تأجيل جلسة التحقيق حتى صباح اليوم الخميس، والمخصصة لاستجواب ماريان الحويك مساعدة رياض سلامة.



وقال مصدر قضائي لبناني مواكب لمهمة الوفود الأوروبية لـ «الأنباء» إن «وكيل رجا سلامة أبلغ المحققين بأن موكله لايزال يعاني آلاما حادة في الأمعاء ويتعذر عليه الحضور للتحقيق».



ولم تقرر القاضية الفرنسية أود بوريزي، التي تقود التحقيق الأوروبي، ما إذا كانت ستحدد موعدا جديدا لاستجواب رجا الأسبوع المقبل، أم تصرف النظر عنه وتكتفي بما لديها من معلومات بشأنه. وأكد المصدر القضائي أن «القضاة الأوروبيين عبروا عن انزعاجهم الشديد من تمنع سلامة عن الحضور، وهم غير مقتنعين بالأسباب المرضية لتبرير غيابه»، وشدد على أنه «ليس محسوما ما إذا كانت بوريزي ستعاود استدعاء رجا مجددا، أم تكتفي بما لديها من مستندات وأدلة، لكن هذا التغيب ستتبعه إجراءات تتخذها القاضية الفرنسية بعد عودتها إلى بلادها».



ومن المقرر أن يمثل وزير المال يوسف خليل أمام القضاة الأوروبيين غدا الجمعة، لكن المصدر القضائي أعلن أن «الجواب على مذكرة تبليغ الخليل لم يأت بعد، ولم يعرف ما إذا تبلغ أصولا موعد الجلسة أم لا»، وأضاف: إن «استدعاء خليل إلى التحقيق جاء بصفته مسؤولا سابقا في مصرف لبنان (مدير العمليات المالية) وليس بصفته السياسية»، وترددت معلومات تفيد بأن «مرجعيات سياسية طلبت من وزير المال عدم المثول أمام المحققين الأجانب».



وتحدث المصدر عن «تشابك بين الملف اللبناني والملفات الأوروبية الخاصة بحسابات رياض سلامة وشقيقه رجا، وأكد أن القاضية بوريزي أبلغت النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بالإجراءات التي اتخذتها بحق رئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الوزير السابق مروان خير الدين، وألزمته بتطبيقها في لبنان، ومنها عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، ومنع التواصل بينه وبين رياض سلامة وشقيقه، وعدم الحضور إلى بنك الموارد إلى حين انتهاء التحقيق الفرنسي معه.