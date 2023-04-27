هادي العنزي



أطلق الأولمبياد الخاص الكويتي حملته الإعلامية للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023 التي تستضيفها برلين خلال الفترة من 12 حتى 26 يونيو المقبل، وذلك مساء أمس الأول في اللجنة الأولمبية الكويتية، بحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بيبي العميري، والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي، والرئيسة الفخرية لنادي الإرادة الرياضي ورئيسة فريق أصدقاء المعاقين التطوعي الشيخة سهيلة الصباح، والسفير الألماني في الكويت هانز كريستيان، والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر، ورئيس مجلس إدارة نادي الطموح جاسم النوري، وعدد من أفراد الجيش الأميركي ولاعبي المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص.



من جانبها، أبدت بيبي العميري سعادتها بالمشاركة في الحملة الإعلامية المساندة للأولمبياد الكويتي الخاص، وقالت لـ «الأنباء» إن «مشاركة لاعبي الكويت في الأولمبياد الخاص محل فخر واعتزاز، ونأمل كل التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات، ومجرد حضورهم في برلين يعد إنجازا قائما بذاته، ونأمل أن يكون هناك دور أكبر للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في دعم رياضة المعاقين، وأن تكون المشاركة في المجال الرياضي جزءا من حياتنا اليومية، وبما يحقق المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام والمجتمع كله لتقديم أفضل الخدمات».



26 رياضة مختلفة



بدورها، أعربت رحاب بورسلي عن سعادتها بانطلاق الحمة الإعلامية للأولمبياد الخاص، وقالت لـ «الأنباء»: «بدأ العد التنازلي للدورة العالمية التي يشارك فيها 7000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 26 رياضة مختلفة، ويشارك الوفد الكويتي بـ 35 لاعب ولاعبة في العديد من الألعاب، وقد بدأت تحضيرات «الأزرق» منذ ما يقرب من 6 أشهر بمشاركة مختلف جمعيات النفع العام ذات الاختصاص في مجال الإعاقة الذهنية، ونحن على ثقة كبيرة بتحقيق العديد من الإنجازات، لافتة إلى أنه منذ الانطلاق في عام 2018 والإنجازات تتوالى، والشباب الكويتي قادر على حصد المزيد منها، وطموحنا برلين».



وأشارت بورسلي إلى مشاركة 10 لاعبين من غير ذوي الإعاقة في الأولمبياد الخاص، مضيفة: نشكر جميع الجهات المساندة والداعمة للأولمبياد الخاص الكويتي.



رسائل للمنتخب الوطني



كما وجه السفير الألماني هانز كريستيان عدة رسائل للمشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023 في تصريحه لـ «الأنباء»، وقال: «أولا رحلة موفقة، وعودة آمنة للجميع، وأتمنى تقديم أفضل المستويات وتحقيق أقصى درجات النجاح».



إلى ذلك، أكد القائم بالأعمال الأميركي جيم هولتسنايدر اعتزازه وسعادته بالمشاركة في دعم مشاركة المنتخب الوطني بالأولمبياد الخاص، وقال: «سعيد بمشاهدة عدد كبير من لاعبي الكويت ممن سيشاركون في أولمبياد برلين، وأتطلع دائما لتقديم كل أوجه المساعدة لأصدقائنا في الكويت، وأتمنى للاعبين كل التوفيق، وما عليهم سوى بذل أفضل ما لديهم، وأنتم فائزون على الدوام».