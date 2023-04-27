يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد أمام المنتخب التونسي أمس 23 -١٦ في مباراته الرابعة ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط الودية المقامة في تونس، وتختتم الأحد المقبل.



وكانت قرعة البطولة قد أوقعت الأزرق في المجموعة الثانية إلى جانب كل من مونتنيغرو، والجزائر، والسعودية، وإيطاليا، وتونس وتركيا، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من فرنسا، اليونان، ورومانيا وإسبانيا، ومصر وكرواتيا، ويلتقي منتخبنا الوطني في الـ 1:20 ظهر اليوم مع منتخب مونتينيغرو.



الجدير بالذكر أن المباراة تتكون من ثلاثة أشواط على غير المعمول به في اللعبة، وتحتسب نتيجة الأشواط الثلاثة في نهاية المباراة كنتيجة نهائية.



وفي هذا الإطار، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس، أن المشاركة في بطولة دولية بمعية منتخبات دولية من مختلف القارات تسهم في رفع المستوى الفني للاعبين خاصة من مواليد 2006، والنظر الى نتائج مثل هذه البطولات يأتي في المرتبة الثانية، فنحن نتطلع للمستوى الفني والاستفادة والبدنية والفنية من الاحتكاك بفرق ذات مستوى أعلى سواء من أفريقيا أو أوروبا أو القارة الصفراء.