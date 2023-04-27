مبارك الخالدي



قال رئيس اللجنة القانونية بالنادي العربي المحامي عدنان أبل، إن «النادي العربي صرح شامخ كان ولايزال وسيبقى بأبنائه المخلصين وإنجازاته المستمرة»، مضيفا «ان من يروج الشائعات والأكاذيب والمعلومات المغلوطة بحق القلعة الخضراء سيحاسب وسنلاحق كل من يقف خلف تلك الحسابات المأجورة في هذا الوقت تحديدا».



وكانت حسابات عدة في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي قد أعادت تداول كتاب الاحتجاج المقدم من نادي الجهراء على مشاركة اللاعب علي فريدون في مباراة الفريقين بتاريخ 1-10-2022، والتي انتهت بفوز العربي 2-0.



يذكر أن الاحتجاج تم تقديمه رسميا إلى اتحاد كرة القدم بتاريخ 7-3-2023، حيث رددت بعض الحسابات أن لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد تدرس الاحتجاج.



وتنتظر الأخضر مواجهة مهمة السبت المقبل أمام القادسية في «ديربي» الكرة الكويتية. ويحتل العربي حاليا مركز الوصافة في دوري زين الممتاز برصيد 41 نقطة عقب فوزه الأخير على السالمية.