هادي العنزي



تعادل الجهراء والساحل 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ستاد مبارك العيار بنادي الجهراء، ضمن منافسات الجولة الـ 4 للمجموعة الثانية بدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع «الجهراوية» رصيدهم إلى 30 نقطة بالمركز الثاني، فيما بقي «أبناء أبوحليفة» في المركز الأخير برصيد 15 نقطة، واحتفظ النصر بصدارة المجموعة برصيد 31 نقطة، فيما حل فريق التضامن في المركز الثالث بـ 20 نقطة.



وجاءت مواجهة الجهراء والساحل بأفضلية للفريق الضيف في أغلب فتراتها، إلا أن المهاجم البرازيلي جيوفاني دينيز والعماني حمد الحبسي لم يحسنا التعامل مع أي من الفرص العديدة التي تهيأت على مدار شوطي المباراة، بالإضافة إلى تألق حارس الجهراء نايف العازمي الذي حافظ على نظافة شباكه.



على الجهة الأخرى، لم يكن «الجهراوية» بالضراوة الهجومية المطلوبة، وبدوا أكثر ميلا للعب الدفاعي، ولم يتحصلوا على كثير من الفرص، باستثناء فرصة حقيقية للتسجيل سددها القطري عبد الكريم حسن بعيدا عن مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي.