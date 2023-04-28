عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية عن استئناف وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني استقبال المراجعين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مايو من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 12:00 ظهرا، وذلك في مكتبه بمقر وزارة التربية الكائن بمنطقة جنوب السرة. وذكرت الوزارة أن الراغبين في لقاء الوزير العدواني عليهم حجز المواعيد عن طريق منصة «متى».



من جهة أخرى، واصل طلبة المدارس غيابهم لليوم الثاني على التوالي دون الالتفات إلى نداءات إداراتهم المدرسية ووزارة التربية، حيث شهد يوم أمس الخميس غيابا كليا للطلبة في مختلف المراحل التعليمية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن أن عددا من المدارس سمحت لمعلميها بالخروج بعد مرور منتصف وقت الدوام مع بقاء أحد المسؤولين في المدرسة حتى نهاية الدوام الرسمي تحسبا لزيارة مفاجئة من المسؤولين سواء من المنطقة التعليمية أو الوزارة.



وأضافت أن تعليمات صدرت للإدارات المدرسية بتطبيق لائحة الغياب على الطلبة المتغيبين دون عذر مقبول، متمنية من الطلبة والطالبات الالتزام بالدوام خاصة ان العام الدراسي في مراحله الأخيرة.