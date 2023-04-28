آلاء خليفة



أكد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله الغصاب أن التنمية المستدامة أصبحت مطلبا أساسيا لكل المجتمعات، مشيرا إلى أن التنمية أصبحت هدفا منشودا لكل ذي عمل في جميع مناحي الحياة اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا، وسياسيا، وتكنولوجيا وفي كل مجال من شأنه أن يرقى بالفرد ورفاهيته.



وقال الغصاب في تصريح صحافي: إن التنمية المستدامة هي تلبية حاجات المجتمع في الوقت الحاضر بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة دون إهدار حق الأجيال القادمة من الانتفاع بهذه الموارد، ويشمل ذلك الجوانب الرئيسة للتنمية وهي الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية.



وأضاف أن التنمية الـمـسـتدامـة أصـبـحـت المحور الرئيس لتطوير أي مجتمع والنهوض به في جميع دول العالم، لافتا إلى تنمية المجتمعات وأن الدول أصبحت لا تعتمد على ما تملكه من إمكانات مادية ورأس مال، بل أصبح بناء الأمم مرتبطا بمدى توافر الكفاءات المؤهلة ذات الشهادات العالية التي تستطيع أن تسهم في تنمية الدولة من خلال رسم سياسات تنموية صحيحة، والعمل على تنفيذها، موضحا أن التنمية المستدامة تتضمن التنمية البشرية القائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي، وتلبية الاحتياجات.



وشدد على ضرورة إيجاد نظام تعليمي يضمن تحقيق التنمية المستدامة في جـميع قطاعات الدولة ومؤسساتها الحـكـومـيـة والـخاصة، وخاصة في قطاع التعليم، ومؤسساته التعليمية والأكاديمية والبحثية.



وأشار إلى أن التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان، واحترام البيئة الطبيعية، وتعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة، وتحقيق استثمار واستخدام عقلاني للموارد، وربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، وإحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع، وارتقاء الإنسان وسد احتياجاته.



وأكد أن كلية التربية الأساسية تسعى الى تحقيق رؤية الكويت 2035 والمرتكزة على وضع مكانة متميزة وسط المجتمع الدولي فقد أشارت الرؤية الى رأس مال بشري إبداعي والمقصود به إصلاح النظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية، مؤكدا أن التعليم هو الأساس في تحقيق أركان الدولة (الاقتصادية ـ السياسية ـ الاجتماعية)، خاصة ان الكويت تسعى إلى أن تكون مركزا اقتصاديا عالميا، لافتا إلى أن الكويت سعت وهي مستمرة في تحقيق مشاريعها خاصة المرتبطة برأس المال الفكري والابداعي والمكون من عدة مشاريع، لافتا إلى أن الكلية قامت بإعداد هذا المؤتمر تحت عنوان التنمية التعليمية المستدامة في ظل رؤية الكويت 2035م وذلك من مسؤولياتها المجتمعية.



وأشار إلى سعي وزارة التربية والتعليم العالي لتحقيق التنمية التعليمية المستدامة من خلال تقسيم التنمية التعليمية المستدامة الى جزأين أساسيين: مراحل التعليم الأساسية و(رياض الأطفال ـ الابتدائي ـ المتوسط ـ الثانوي).