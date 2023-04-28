حذرت بكين كلا من واشنطن وسيئول من إثارة مواجهة مع كوريا الشمالية، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول إن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية «سيفضي إلى نهاية» نظامها.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ امس «يتعين على جميع الأطراف مواجهة جوهر قضية شبه الجزيرة (الكورية) والقيام بدور بناء في تعزيز تسوية سلمية للقضية».



ودعت إلى وقف «الإثارة المتعمدة للتوترات والمواجهة والتهديدات». وخلال قمة في واشنطن امس الأول وجه الرئيس بايدن ونظيره الكوري الجنوبي تحذيرا رسميا إلى كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي من جانبها سيؤدي إلى «نهاية» نظام بيونغ يانغ. وكثف الرئيسان خلال مؤتمر صحافي مشترك في ختام محادثاتهما في البيت الأبيض من التحذيرات الموجهة إلى بيونغ يانغ، مشددين على تعزيز وسائل الردع و«تحالفهما الثابت الذي تم في زمن الحرب ونما في زمن السلم» على ما أكد بايدن.