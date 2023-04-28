هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة مباراة صعبة عندما يواجه فريق الكويت في الـ 6:00 مساء غد السبت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ضمن المباريات المؤجلة من القسم الثاني للدوري الممتاز.



ويسعى «البرتقالي» الذي يتصدر الترتيب بـ 19 نقطة، لإلحاق أول هزيمة بالكويت (16 نقطة) بطل الخليج والعرب في العام 2023، فيما يأمل «الأبيض» من جهته مواصلة زعامته لكرة السلة دون خسارة، واستعادة الصدارة بالفوز في مباراتيه أمام كاظمة غدا، والثلاثاء المقبل مع القادسية، حيث أدت انتصاراته المتتالية في دوري «السوبر ليغ» الآسيوي لمنطقة الخليج، وتأهله إلى المباراة النهائية في مواجهة المنامة البحريني إلى تأجيل مباراتيه في الدوري. وعلى الورق و«نفسيا»، تبدو كفة «العميد» راجحة، فالفريق يمر بأفضل حالاته الفنية، ويقدم أداء فنيا متصاعدا رغم صعوبة المنافسة المحلية والآسيوية، ولم يستطع أن يعترض طريق نجاحاته أي فريق عربي أو خليجي أو كويتي منذ الموسم الماضي، ويملك بطل الدوري للموسم الماضي كوكبة متكاملة من اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز، فيما يملك كاظمة هو الآخر في صفوفه عددا من اللاعبين المتميزين.