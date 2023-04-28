مبارك الخالدي



عزز اليرموك من حظوظه في خطف بطاقة التأهل الثانية إلى الدوري الممتاز رفقة الشباب وذلك بعد فوزه على برقان بهدف نظيف مع نهاية الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الأولى سجله جيري جابريل بضربة رأسية في الدقيقة 34 من الشوط الأول.



وبذلك رفع «اليرامكة» رصيدهم إلى النقطة 27 بالمركز الثاني مع بقاء مباراة واحدة لهم ستكون أمام خيطان وهو اللقاء الذي سيكون محور حجز بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء، إذ يحتاج إلى التعادل على أقل تقدير لضمان نقطة الصعود التأهل رسميا.



وفي لقاء آخر، حافظ خيطان على آماله الضعيفة في المنافسة على بطاقة الصعود الثانية بعد فوزه على الصليبخات بهدف نظيف أيضا سجله خالد يوسف بتسديده قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 30 من الشوط الأول ليصل بفريقه إلى النقطة 22 مع بقاء مباراتين له مع اليرموك والشباب.