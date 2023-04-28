القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يحتضن ستاد محمد الخامس في العاشرة مساء غد السبت بتوقيت الكويت، اللقاء الفاصل والمهم بين الأهلي ومضيفه الرجاء البيضاوي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويدرك الرجاء، القطب الثاني للكرة المغربية، صعوبة موقفه في بطولة تشكل ملاذه الأخير لإنقاذ موسمه، إذ يتحتم عليه تحقيق «ريمونتادا» ضد أنجح أندية القارة الفائز ذهابا بهدفين نظيفين.



وقد حرص المدير الفني للأهلي مارسيل كولر على ألقاء محاضره فنية عن السيناريو المتوقع للمباراة، ثم قاد لاعبيه خلال تقسيمه قوية في ختام فقرات المران الجماعي الأول للأهلي بالمغرب على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء. ويغيب عن الفريق نجم خط الوسط عمرو السولية بسبب الإصابة، حيث سيعول كولر على حمدي فتحي بدلا منه الى جانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو والظهير التونسي علي معلول وفي خط الهجوم على حسين الشحات ومحمود كهربا.



يذكر أن الفائز من المواجهة سيلتقي في نصف النهائي الفائز من مواجهتي الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري علما أن الترجي فاز ذهابا بالجزائر بهدف نظيف.



وفي الدوري المحلي، رفع الزمالك رصيده الى 43 نقطة احتل بها المركز الرابع بالفوز تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا الذي يقوده التونسي معين الشعباني في اللقاء المؤجل من الجولة 19.