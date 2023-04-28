أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد أن أمن الكويت لا مجال للتهاون فيه أو التراخي مع أي محاولات تسلل أو اختراقات مخالفة للأنظمة والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تنظم عمليات الملاحة البحرية.



جاء ذلك في تصريح للشيخ طلال الخالد نقله بيان صحافي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش خلال زيارته إلى قاعدة «محمد الأحمد» البحرية للاطلاع على نتائج الاجتماعات التنسيقية بين القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل لتنظيم وتكثيف عمليات المراقبة والحماية ومكافحة القرصنة بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية ودعم وتعزيز الجهود المبذولة بهذا الشأن.



وأشاد الشيخ طلال الخالد بالروح المعنوية العالية لمنتسبي القوة البحرية والإدارة العامة لخفر السواحل وجهودهم وعملهم المتواصل الدؤوب لتحقيق التجانس والانسجام التام في تنفيذ مختلف المهام والواجبات التي يكلفون بها.



وكان في استقباله خلال الزيارة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ورئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن م.د.غازي الشمري ومدير الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس، وآمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي، وعدد من قيادات القوة البحرية وخفر السواحل.