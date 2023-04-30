بشرى شعبان



دعت الهيئة العامة للقوى العاملة الطلبة، الى سرعة التسجيل والاستفادة من مشروع تدريب الطلبة الصيفي الذي يعقد خلال الفترة من 9 يوليو الى 8 اغسطس، مشيرة الى ان ساعات التدريب اليومية ستكون 4 ساعات على فترتين صباحية ومسائية، و‏بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وفق الشروط الخاصة بالبرنامج التدريبي واكتساب الخبرة ومهارات العمل.



وحددت الهيئة شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي بما يلي: أن يكون المتقدم كويتي الجنسية،



ويكون مسجلا في إحدى المراحل التعليمية التالية: طلبة المرحلتين الثالثة والرابعة بالتعليم الجامعي، طلبة المرحلة الثانية في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة، طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من المرحلة الثانوية.



ـ ألا يكون مسجلا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



ـ أن يكون متفرغا للمشاركة في أوقات البرنامج التدريبي صباحا أو مساء بمعدل 4 ساعات.



ـ أن يكون قد اجتاز أكثر من نصف المقررات المطلوبة (للدبلوم والجامعة).



وأشارت الهيئة، إلى أن التسجيل يتم آليا من 23 ابريل الى 9 يونيو، أو لحين اكتمال عدد الفرص المستهدفة على الرابط التالي:



www.manpower.gov.kw .