القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية، مشيرا إلى أن ذلك يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية على أن مصر تحترم التزاماتها بالكامل.



وأوضح رئيس الوزراء ـ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس على هامش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة ـ أنه فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي المصري، يوجد عدد من التقارير الدولية تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وخطورتها على مصر، وتساءلت العديد من المؤسسات العالمية عن قدرة مصر على السداد لما عليها من التزامات دولية.



وتابع «بدأ البعض يشكك في قدرة مصر على الوفاء بما عليها من أقساط وبدأ بناء على ذلك يتم إعادة تقييم للدولة».



وأكد مجددا أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، منوها بأنه حتى هذه اللحظة مصر لم تتأخر في سداد أي التزامات عليها.



وأشار إلى أن تساؤلات تلك المؤسسات تمت قبل ذلك عند بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وأن مصر لن تستطيع أن تصمد خلال عام 2022، ثم تم التشكيك مرة أخرى في أن مصر لن تستطيع سداد الأقساط والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، وقامت مصر بالتسديد.



ونوه رئيس الوزراء إلى قدرة مصر على السداد، مؤكدا أن تلك رسالة للجميع، وأنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على التزاماتها.



وقال رئيس مجلس الوزراء إنه منذ أيام قليلة خلال اجتماعه مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، تم إقرار مرحلة سادسة من رد أعباء الصادرات والأرقام المتأخرة لأعباء الصادرات، وستكون بقيمة 10 مليارات جنيه ستتيحها الحكومة خلال الفترة القادمة حتى تغطي قيم دعم الصادرات للشحنات التي قام بها المصنعون والمصدرون حتى 31 ديسمبر 2022.



وأضاف أن الحكومة أنشأت برنامجا جديدا سيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيصبح لدينا برنامج تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية لمدة 3 سنوات بضوابط محددة ثابتة. وأوضح أن الدولة رفعت قيمة الصادرات للعام المالي المقبل لما يقارب الـ30 مليار جنيه بعد أن كانت 8 مليارات فقط العام الحالي لدعم المصدرين والمستثمرين.



وقال رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية لم ترفع سعر رغيف الخبز، مؤكدا أنه لا توجد أي حكومات تستطيع أن تتحمل هذه الأعباء وبهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.



ودعا مدبولي إلى ضرورة متابعة كل ما يحدث في العالم بأكمله، وأن نرى تظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية على حكوماتهم لرفضها عمل أي إجراءات من شأنها التخفيف على المواطن، فالمواطن هو من يتحمل هذه الأعباء.