استقبلت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الخميس الطلبة ضباط الاختصاص من منتسبي الدفعة 31 البالغ عددهم 387 طالبا منهم 4 طلاب من مملكة البحرين.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الكلية استقبلت كوكبة جديدة من الطلبة ضباط الاختصاص الذين اجتازوا القرعة العلنية التي أجريت في 4 أبريل الجاري.



وأضافت أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتأهيل الشباب الكويتي وترغيبهم في الانتماء إلى السلك العسكري وتطبيقا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد وبمتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.