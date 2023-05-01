خاض المنتخب الكويتي للزواق السريعة أمس السباق الأول لمنافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لفئة X CAT للزوارق ذات المحركين بقوة 400 حصان لكل محرك، وذلك بالزورق (رهيب B17) بقيادة عبداللطيف العماني ومساعده بدر الدوسري، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في روما بإيطاليا.



وأشار رئيس وفد المنتخب الوطني ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي علي الشمالي إلى أن الآمال والتطلعات كبيرة في هذا السباق الذي شهد تنافسا مثيرا بمشاركة زوارق تمثل 7 دول أوروبية إلى جانب دولتين خليجيتين هما الكويت بالزورق (رهيب B17) والإمارات بالزورق (فزاع).



وكان المنتخب قد حقق إنجازا رياضيا كبيرا لصالح الرياضات البحرية الكويتية في منافسات بطولة العالم لفئة القدرة والتحمل للزوارق ذات المحرك الواحد بقوة 300 حصان، والتي نظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM في مدينة ملقا الاسبانية خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل، حيث استطاع الزورق الكويتي (رهيب B17) بقيادة بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي تحقيق لقب الجولة الأولى.