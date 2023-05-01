عبدالعزيز الفضلي



قامت وزارة التربية بصرف ما يقارب 15 مليون دينار بدل إجازات لموظفيها الكويتيين وغيرهم.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان «التربية» رصدت مبلغ مقداره 25 مليون دينار للاستبدال النقدي، مشيرة الى أن ما تم صرفه هو عن المعاملات الصادرة منذ تاريخ 1 أبريل 2022 حتى نهاية شهر مارس من العام الحالي 2023.



وأضافت ان المبلغ الذي تم صرفه يشمل 3715 موظفا كويتيا وغير كويتي.



هذا، وانتظم طلبة المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة في أول يوم دراسي متكامل بعد ان مددوا عطلة العيد، حيث وصلت نسبة الحضور إلى 98%. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان الإدارات المدرسية قامت بتقديم الدروس كالمعتاد، مشيرة إلى انها تسابق الزمن للانتهاء من المناهج حسب الخطة الدراسية التي وضعتها التواجيه الفنية.



من جانب آخر، حددت وزارة التربية من خلال كتاب عممته على المناطق التعليمية وتلقت «الأنباء» نسخة منه فصلا دراسيا واحدا من كل مدرسة بمرافقة معلمين - معلمتين لزيارة معرض الكتاب الإسلامي والذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي على ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وذلك بعد أخذ موافقة أولياء أمور الطلبة والطالبات، داعية إلى تسجيل مسبق قبل حضور المعرض من خلال الباركود المخصص للمعرض لتسهيل الزيارة.



من جهة أخرى، أقامت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ورشة عمل بعنوان «التربية من أجل المواطنة العالمية» تحت رعاية الأمين العام بالتكليف علي حسين علي، وتهدف لتمكين المتعلمين من المساهمة في بناء عالم أكثر عدلا وسلاما وتسامحا واستدامة.



وأكد الأستاذ المشارك في جامعة سلطان قابوس وأستاذ زائر في جامعة تورينتو كندا د.خلف العبري ان هذه الورشة جاءت بالتنسيق مع مكتب منظمة اليونيسكو بالدوحة واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة في الكويت والتي تركز على غاية الهدف الرابع وهي الغاية السابعة من أجل خلق مواطن عالمي من خلال التعليم المدرسي، متمنيا لجميع المشاركين في الورشة التوفيق والتيسير.



من جانبها، ذكرت الاخصائية في برامج التعليم بمكتب اليونيسكو لدول الخليج واليمن د.فريدة ابودان ان ورشة العمل بعنوان «التربية من اجل المواطنة العالمية» بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة في الكويت ومكتب منظمة اليونيسكو لدول الخليج واليمن، تستهدف 30 منسقا من المدارس لمدة 3 أيام تدريب في تطبيق التربية من أجل المواطنة العالمية حسب إطار عمل منظمة اليونيسكو وتعليمها في المدارس.