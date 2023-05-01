بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، عن تنظيم ديوانية شهرية تستقبل فيها روادها من ذوي الإعاقة أول اثنين من كل شهر في تمام الساعة السابعة مساء بمشاركة جمعيات النفع العام لطرح أهم الموضوعات المتعلقة بذوي الإعاقة وأهاليهم.



ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة للتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني، لافتة إلى أن الديوانية الأولى سيتم تنظيمها اليوم الإثنين بالتعاون مع جمعية أولياء أمور المعاقين، وبحضور مدير عام الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المعنية لمناقشة الكود الخاص بالمباني وسهولة الوصول إلى ذوي الإعاقة.