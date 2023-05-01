بدأ مركز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية برنامجا تدريبيا بعنوان «صحافة الذكاء الاصطناعي» يتناول صحافة الميتافيرس وتقنياتها الحديثة.



ويعنى البرنامج الذي يقدمه الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة د.محمد عبدالظاهر ببحث تقنيات صحافة الميتافيرس وطرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة به وتقديم الأفكار والحلول للكثير من التحديات التي تواجه الإعلام وما يتعلق بمفهوم إعلام المستقبل.



ويتناول د.عبدالظاهر في البرنامج التدريبي مدى ارتباط الذكاء الاصطناعي بتطورات كثيرة ومتشعبة في هذا القطاع ورأى أن طرحها من خلال الجلسات وورش العمل وبرامج التدريب أمر مهم من شأنه أن ينعكس بالفائدة على جميع الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام.



ويشارك في البرنامج التدريبي المذكور الذي يستمر حتى الرابع من شهر مايو المقبل عدد من موظفي وكالة (كونا) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الموانئ.



وكانت قد ظهرت في عالم الصحافة أخيرا تقنيات إنتاج مواد صحافية من أخبار وتحليلات اقتصادية وقصص إخبارية وغيرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.