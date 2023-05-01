ثامر السليم



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا يقضي بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات بكل من:



Purdue University- Calumet



وPurdue University- North Central في الولايات المتحدة الأميركية.



وجاء في القرار، الذي أصدره د.العدواني مؤخرا وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار، والطلبة الحاصلين على قبول للدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بحد أقصى، على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل نص يخالف ما ورد فيه.