

أعلن قسم تويوتا جازو للسباقات TGR تفاصيل انطلاق بطولة «كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023»، المسابقة العالمية للرياضات الرقمية، والتي ستشهد مشاركة من مركبات تويوتا جازو للسباقات في سلسلة من السباقات التي تتميز بتنافسية عالية خلال هذا الموسم. وتتضمن البطولة 7 جولات تأهيلية ستقام افتراضيا من خلال لعبة Gran Turismo 7 عبر استخدام الإصدار الرابع أو الخامس من أجهزة «بلاي ستيشن»، إذ سيتأهل أفضل 24 لاعبا من جميع أنحاء العالم إلى المرحلة النهائية التي ستقام بالتزامن مع سلسلة سباقات غران توريزمو العالمية خلال نوفمبر المقبل.



وتمثل البطولة في موسمها الخامس فرصة ذهبية للمشاركين من جميع أنحاء العالم لاستعراض مهاراتهم وتطوير تجربتهم في سباقات السيارات الافتراضية، وكذلك تمثيل بلدانهم في البطولات الدولية. وتأتي هذه البطولة الرقمية من تنظيم تويوتا جازو للسباقات TGR، القسم المختص بالمركبات عالية الأداء ورياضات سباقات السيارات في شركة تويوتا، والتي تهدف إلى تسخير إمكانات عشاق وممارسي الرياضات الرقمية وتسهيل المشاركة في منافسات السباقات الافتراضية، وتحفيز عشاق رياضة سباقات السيارات الحاليين والجدد في العالم على الاهتمام بها.



ويتطلع قسم تويوتا جازو للسباقات TGR هذا الموسم إلى الترحيب مجددا بالسائقين من خلال مجموعة متنوعة من الجولات التأهيلية المليئة بالحماس، اذ تنطلق الجولة الافتتاحية بسباق على متن مركبة تويوتا AE86 (كورولا ليفين وسبرينتر تروينو)، والتي اشتهرت خلال سلسلة سباقات غران توريزمو التي احتفلت بالذكرى السنوية الـ 25 العام الماضي، وستكون الجولة الثالثة عبارة عن نسخة افتراضية من سباق لومان 24 ساعة، والذي يصادف هذا العام الذكرى المئوية لتأسيسه، وسيحصل جميع المستخدمين الذين يشاركون في الحدث على مركبة تويوتا GR010 الهايبرد الكهربائية العالية الأداء بكسوة جديدة لعام 2023، وذلك احتفاء بالسنة الخامسة لأنشطة رياضات سباقات السيارات الافتراضية التي ينظمها قسم تويوتا جازو للسباقات TGR، كما ستشهد الجولة الرابعة من البطولة سباق كأس GR86/ BRZ الرقمي الذي سيعقد مع شريك الجولة سوبارو. وفي كل جولة تأهيلية، سيتم اعتماد نظام الدوري حسب مستوى مهارة السائقين، وذلك لتيسير مشاركتهم. وسيتبع دوري جي تي1 (GT1) التي يتميز بمستوى تنافسية أعلى كل من دوري (GT2) و(GT3)، مع عرض الترتيب لكل دوري لضمان مشاركة الجميع في الحدث، حتى المبتدئين.



وبهذه المناسبة، علق الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كي فوجيتا، قائلا: «خصصت نسخة هذا العام من كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي لاستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وتوفير منصة شيقة تمكنهم من إبراز مهاراتهم.».