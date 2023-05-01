

يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي برقان الى تجديد الثقة في الثلاثي الأجنبي التونسي رامي بوشنيبة والأردني حمزة الصيفي والسنغالي ماليك سيسيه للاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم لموسم آخر بعد ظهورهم بمستويات مقنعة خلال الموسم الحالي.



ويواصل المدافع بوشنيبة (32 سنة) رحلته الاحترافية مع «الذهبي» للموسم الرابع على التوالي في حال الوصول الى صيغة توافقية مع الإدارة البرقانية، فيما تم التعاقد مع الجناح الصيفي (24 سنة) الصيف الماضي، أما المهاجم سيسيه (28 سنة) فظهر بصورة طيبة عقب وصوله في يناير الماضي خلال الانتقالات الشتوية. ووضعت إدارة برقان كلا من المدافع البرازيلي ويسلي سانتوس ولاعب الوسط النيجيري إيتو دافيد خارج الحسابات بشكل رسمي لرغبتها في التعاقد مع نوعية محترفين أجانب تشكل الإضافة المرجوة.