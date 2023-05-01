

أعلنت كامكو إنفست عن حصولها على جائزة «أفضل بنك في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط» من مجلة «جلوبال فاينانس» تقديرا لمشاركتها النشطة وابتكاراتها وسجلها الحافل في أسواق رأسمال الدين الإقليمية.



ووقع الاختيار على كامكو إنفست للحصول على هذه الجائزة بناء على اتباع نهج متعدد المعايير يتضمن مراجعة حصتها السوقية، وعدد وحجم الصفقات، ومستوى الخدمات والاستشارات المقدمة، والقدرات الهيكلية، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة للتعامل مع ظروف السوق، والابتكار والتسعير، والأداء بعد طرح المنتجات في السوق، بالإضافة إلى السمعة.



وكان فريق أسواق رأسمال الدين قد تولى دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك لثلاثة إصدارات من السندات والصكوك في الكويت والإمارات خلال العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى صفقة استشارية واحدة لهيكلة الدين. وتضمنت الصفقات إصدار أدوات دين دولية بقيمة 650 مليون دولار وإصدار سندات بقيمة 165 مليون دينار والذي يعد أكبر إصدار مقوم بالدينار الكويتي على الإطلاق.



وفي سياق تعليقه على حصول الشركة على تلك الجائزة المرموقة، أعرب عبدالله الشارخ رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية عن اعتزازه بتلك الجائزة قائلا: يشرفنا أن نحصد لقب أفضل بنك في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط من «جلوبل فاينانس»، والتي تعتبر بمنزلة شهادة تقدير للعمل الجاد والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل لترسيخ دورنا الريادي في الأسواق الإقليمية. فقد كان العام 2022 عاما قياسيا آخر لأعمال قطاع الاستثمارات المصرفية لدى كامكو إنفست وبالأخص من حيث القيمة الإجمالية للصفقات التي قمنا بإتمامها. فقد تمكنا من تقديم خدمات استشارية إستراتيجية، وهيكلة وتنفيذ عدد من الصفقات الكبرى، مما ساهم في تعزيز القيمة التي نقدمها لعملاء الشركة والسوق بصفة عامة، وذلك بفضل ما نتميز به من خبرات واسعة في قطاعات متعددة وقدراتنا التقنية، وتواجدنا الإقليمي القوي، وقدرتنا على طرح أفضل الحلول.



من جهته، علق عمر زين الدين، رئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين في كامكو إنفست، قائلا «فخورون بالإشادة بدورنا النشط وابتكاراتنا وسجلنا الحافل في أسواق رأسمال الدين الإقليمية. وتعكس هذه الجائزة تفاني فريق العمل في تقديم أفضل مستوى من الخدمات والحلول لعملائنا، مع مساهمتنا أيضا في تعزيز وتنمية وتطوير السوق بصفة عامة. كما نعتز بتولينا دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك في العديد من الصفقات البارزة التي أتممناها خلال العام 2022، بما في ذلك أكبر إصدار للشركات مقوم بالدينار الكويتي، والدور الرائد الذي قمنا به لهيكلة أداة رأسمال دين مبتكرة في السوق المحلي».