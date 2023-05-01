هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن بعض المنافذ الإخبارية قائلا إنها تنشر «أكاذيب قيلت من أجل التربح والسلطة» بهدف إثارة الكراهية، وذلك فيما قد تكون إشارة لأحد الموضوعات الرئيسية لحملته للانتخابات الرئاسية في 2024، واقترنت التصريحات بأحاديث ضاحكة حول قناة «فوكس نيوز» الإخبارية. وجاء حديث بايدن خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض، حيث قال إن «الحقيقة مدفونة تحت الأكاذيب»، في إشارة فيما يبدو إلى نظريات المؤامرة التي زعمت أن فوزه في انتخابات عام 2020 كان نتيجة عملية تزوير واسعة النطاق.



وأضاف «أكاذيب قيلت من أجل التربح والسلطة. أكاذيب المؤامرة والحقد تكررت مرارا لخلق دائرة من الغضب والكراهية وحتى العنف».



وأضاف أن تلك الدائرة شجعت السلطات المحلية على حظر كتب و«عرقلة سيادة القانون وتجريدنا من حقوقنا وحرياتنا».



وركز الرئيس الأميركي على ما وصفها بأنها «صحافة متطرفة»، ومازح الحاضرين قائلا إنه إذا وصف قناة فوكس نيوز بأنها «صادقة ونزيهة وتقول الحقيقة، فربما أتعرض للمقاضاة بتهمة التشهير».



وفي تلميح إلى سلفه دونالد ترامب، قال بايدن للحاضرين ساخرا إن الممثل الكوميدي روي وود جونيور - الذي تحدث أيضا في حفل العشاء - عرض عليه عشرة دولارات حتى لا يطيل في كلمته. وقال بايدن وسط ضحكات الحضور «هذا موقف معكوس - الرئيس هو الذي يعرض عليه مال لإسكاته».



وتلقى الرئيس الأميركي برحابة صدر وبالضحك النكات التي استهدفته وتمحورت حول عمره خلال العشاء ورد عليها بنفسه.



وقد تجمعت نخبة السياسيين والإعلاميين في دوائر واشنطن للعشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض والذي مزج بين الفكاهة التقليدية ونداءات للإفراج عن صحافيين من سجون في الخارج.



واعتلى المنصة الممثل الكوميدي في برنامج «ديلي شو» روي وود جونيور الذي صوب نكاته على بايدن (80 عاما) لترشحه لولاية رئاسية ثانية، ما يعني أنه مع انتهاء الولاية سيكون بعمر 86 عاما.



ولفت وود إلى التظاهرات الغاضبة في فرنسا مؤخرا احتجاجا على رفع سن التقاعد، وقال «يقومون بأعمال شغب لأنهم لا يريدون مواصلة العمل حتى سن 64. وفي أميركا لدينا رجل عمره 80 عاما يرجو منا أربع سنوات أخرى من العمل»، ليقابله بايدن الجالس على بعد أمتار بابتسامة عريضة.



وأحيا وجود الرئيس ونائبته كامالا هاريس في الحفل تقليدا لم يطبق منذ 2016، مع بدء عهد ترامب.



وقال بايدن «من الرائع أن نعود إلى هنا مجددا، ما يثبت أنني لم أتعلم شيئا».



وبحسب التقليد، تحيي الأمسية التعديل الأول للدستور الأميركي دفاعا عن حرية الصحافة في العالم.