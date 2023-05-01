

أصدر المركز المالي الكويتي تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في دول الخليج بالربع الأول من 2023»، حيث كشف التقرير أن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية بلغ 3.5 مليارات دولار في الربع الأول، من خلال 12 عملية طرح أسهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من 2022، حيث بلغت آنذاك 4.6 مليارات دولار من خلال 13 عملية طرح أسهم.



وأشار تقرير «المركز» إلى أن الإمارات تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال الربع الأول، حيث تم طرح 3 اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية 3.2 مليارات دولار، بارتفاع 192% مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من 2022، ما يشكل نسبة 91% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال 2023.



وتم طرح اكتتابين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 3.0 مليارات دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الثالث في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.2 مليار دولار، وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب أولي عام للأسهم لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار، ما يمثل 7% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في الربع الأول من العام.



وشهد السوق السعودي 8 اكتتابات أولية عامة للأسهم بلغت في مجملها 72 مليون دولار مسجلة انخفاض بنسبة 98% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وممثلة 2% تقريبا من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام الحالي.



وأوضح تقرير «المركز» أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2023. وتصدر هذه القائمة الاكتتاب الأولي العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية للغاز، حيث بلغت قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار أو ما يوازي 71% من إجمالي قائمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفترة.



وجاء في المرتبة الثانية الطرح الأولي العام لشركة بريسايت أيه اي المختصة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمته الإجمالية للطرح 496 مليون دولار، ما يمثل 14% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية في الربع الأول من العام.



وحل في المرتبة الثالثة طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة، وهو أكبر طرح في السوق العماني على مدى أكثر من عقد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح ما يقارب 244 مليون دولار أو 7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في الربع الأول من العام.



أما المرتبة الرابعة، فكانت لشركة مكتب الصرافة الإماراتي الأنصاري للخدمات المالية، حيث تم طرح 750 مليون سهم أو ما يمثل 10% من رأسمال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين دولار، والتي مثلت 6% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال الربع الأول من العام. وقد تم تغطية الطرح 44 مرة.



وجاء طرح أسهم شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة في السعودية في المرتبة الخامسة، حيث تم طرح إجمالي 640 ألف سهم أو 20% من رأسمال الشركة، بقيمة بلغت 14.3 مليون دولار، ما يمثل 0.4% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية في الربع الأول من العام. وتم تغطية الطرح من قبل المستثمرين 1.1 مرة.



تلقى سوق التداول السعودي 100 طلب طرح حتى منتصف شهر فبراير 2023، في حين حصلت 23 شركة على الموافقة النهائية للطرح. وتخطط شركة المطاحن الأولى السعودية لطرح 16.65 مليون سهم أو ما يعادل 30% من إجمالي أسهم الشركة لاكتتاب عام، ما قد يقدر الشركة لما يصل إلى مليار دولار.



كما أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن طرح 4.5 ملايين سهم من أسهمها، أو ما يعادل 30% من رأسمال الشركة في السوق الرئيسي خلال شهر مايو. وأعلنت شركة لومي للتأجير عن طرح 16.5 مليون سهم أو ما يعادل 30% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق الرئيسي.



وتتوقع أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة 11 اكتتاب عام أولي في عام 2023 منها شركة البحرية واللوجستية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المتوقع طرحها في الأشهر المقبلة. كما تعد شركة شبكة غاز اوكيو العمانية لطرح عام متوقع في شهر يونيو، وقد يبلغ قيمة الطرح أكثر من 500 مليون دولار.